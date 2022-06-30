Число россиян, поддерживающих спецоперацию, снизилось – данные ВЦИОМ

В России снизилось число граждан, поддерживающих проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. В середине мая это число достигло максимума – 74%. Сейчас таких только 72%, это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом число граждан, затрудняющихся с ответом, растет – в конце мая их было 10%, сейчас – 11%. Число тех, кто не поддерживает СВО, согласно данным ВЦИОМ, снижается и сейчас составляет 17%.

Социологи называют стабильным уровень понимания целей проведения спецоперации. Интересно, что вариантов довольно много.

38% считают, что СВО призвана "защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории". 20% считают, что цель – защита населения ДНР и ЛНР. Еще столько же (19%) полагают, что СВО должна изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов. 8% полагают, что цель — оккупировать Украину и присоединить ее к России.