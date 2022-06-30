Politico: Саммит G7 показал кризис "Семерки"

Прошедший саммит G7 показал неудачу и бессилие "Семерки" на всех фронтах, пишет Politico.

Когда лидеры еще недавно самых могущественных стран завершили свои переговоры, казалось, что они как дети и ни на что не способны: остановить военный конфликт на Украине, обуздать неконтролируемый рост цен, остановить изменение климата, предотвратить глобальный голод. При этом хвастались своим единством.

Перед лидерами G7 - очевидное противоречие между их собственными краткосрочными электоральными интересами и их долгосрочными моральными обязательствами. И неспособность его разрешить. А в некоторых случаях и усугубление, как, например, стремление снизить цены на нефть и газ при одновременной декларации отказаться от ископаемого топлива. Они борются за климат, но готовы отказаться только от российского топлива, замечает автор.

Польская климатическая активистка Доминика Ласота говорит, что лидеры G7 провозглашают высокие цели, а вместо достижения их "хвастаются тем, кто более позитивно относится к саммиту или у кого рубашки лучше".

Другие западные СМИ тоже оценивают саммит в негативном ключе. Так, New York Post пишет, что для президента США Джо Байдена это был худший саммит с конца 1970-х, только тогда США пытались ограничить импорт нефти с Ближнего Востока, а теперь из России. А Байден своей провальной политикой все больше становится похож на Джимми Картера.