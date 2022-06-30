30 Июня 2022
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крымский мост, дорога, шоссе, трасса, море (2018) | Фото:Накануне.RU

В ГИБДД предлагают разрешить ездить по некоторым дорогам со скоростью до 150 км/ч

В ГИБДД выступили с необычной инициативой – увеличить максимальную разрешенную скорость движения на некоторых российских дорогах до 150 км/ч.

"Конечно надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать", - заявил журналистам начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

Теги: скорость, трасса, гибдд



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