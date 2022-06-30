Силовики задержали ректора РАНХиГС, - РБК

Силовики задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау, передает РБК со ссылкой на источники.

Ранее сегодня источник "МК" сообщил, что руководство РАНХиГС вызвали в качестве свидетелей в Следственный Комитет для дачи показаний по делу, возбужденному в прошлом году. Отмечалось, что ректор Академии и ее сотрудники активно взаимодействуют со следствием.

В мае у нескольких сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС прошли следственные действия по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.

В феврале сообщалось, что директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко стала обвиняемой по делу Раковой. Следствие считает Корниенко причастной к эпизоду, связанному с хищением 20 млн рублей, выделенных из бюджета для федерального проекта "Учитель будущего" в рамках нацпроекта "Образование".