30 Июня 2022
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Политика В России
Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

Россиянам могут запретить проводить митинги у зданий органов власти - законопроект

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил запрет проведения митингов, шествий и демонстраций рядом со зданиями органов публичной власти, у образовательных организаций, а также на территории вокзалов, аэропортов и других объектов инфраструктуры.

Эти нормы содержатся в новом пакете поправок, регулирующих статус иноагента (а предыдущий был принят в третьем чтении вчера).

Законопроект предлагает запретить проведение митингов, шествий и акций в зданиях и на территории всех видов станций и вокзалов (вода, воздух, ж/д). Более того: норма может быть распространена на здания и территории образовательных и медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, детские и спортивные площадки.

Также предлагается запретить проведение митингов в зданиях органов публичной власти и на территории к ним прилегающей.

Запрет на проведение митингов может распространиться и на культовые помещения, здания и сооружения, а также на земельные участки, где они расположены.

Теги: россияне, митинги, ограничения, власть



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