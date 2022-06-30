Песков отказался раскрыть детали обмена военнопленных с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной.

"Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в ДНР и ЛНР", - сказал представитель Кремля.

"По деталям я не уполномочен что-либо говорить. Это полностью прерогатива наших военных", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что обмен 144 украинских военнопленных на такое же количество российских военных состоялся "по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации". В министерство уточнили, что практически все освобожденные, - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.