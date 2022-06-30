В Тюменской области увековечат имя участника спецоперации на Украине, которого наградил Шойгу

В Тюменской области увековечат имя Героя России, участника специальной военной операции на Украине полковника Рустама Сайфуллина, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Имя героя будет присвоено Карагайской школе Вагайского района. В учебном заведении к 1 сентября также установят "Парту героя", а в парке Боевого братства создадут Аллею героя.

"От имени всех наших земляков хотим пожелать нашему герою быстрого восстановления. Думаю, что в ближайшее время он посетит наш район, эта встреча будет теплой и дружеской", - сказал первый заместитель главы администрации Вагайского района Александр Сафрыгин.

Напомним, уроженец села Вагай Рустам Сайфуллин был удостоен высшей государственной награды - звания Героя Российской Федерации. Командир инженерно-саперного полка при выполнении задач по защите мирного населения Луганской и Донецкой народных республик проявил настоящее мужество и стойкость. Неоднократно лично руководил развертыванием и наведением переправ через реки. Тем самым обеспечивал продвижение наших войск. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ попал под минометный обстрел противника, получил осколочные ранения. Но всего через месяц лечения в госпитале вернулся в строй. Продолжил выполнять боевые задачи, поставленные командованием. Не жалея себя, Рустам Сайфуллин сражался за безопасность, свободу России, за освобождение Донбасса и Украины от неонацизма

Высшую государственную награду - звезду Героя России - уроженцу села Вагай Тюменской области вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Сейчас Рустам Сайфуллин проходит лечение в Центральном военном клиническом госпитале, ранение он получил в ходе специальной военной операции.