Госдума приняла закон о внесудебном отзыве лицензии СМИ за публикацию "фейков"

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла так называемый закон о зеркальных мерах ответа на дискриминацию российских СМИ за границей. Примечательно, что документ имеет отношение к пресечению деятельности не только иностранных, но и российских СМИ. Депутаты с гордостью отмечают, что учли предложения участников медиарынка и смягчили во втором чтении наказания, которые будут применяться к прессе. Речь идет о внесудебном отзыве у СМИ лицензии и регистрации.

Так Генпрокуратура сможет запрашивать у Роскомнадзора отзыв лицензии у иностранных СМИ при первом же эпизоде публикации "фейков" – запрещенной, противоправной или недостоверной информации о российской армии или работе госорганов за рубежом.

Российские СМИ лишить лицензии сразу не получится: после первой публикации "фейка" их будут лишать лицензии на срок до трех месяцев, после второй – до полугода.

Напомним, что в России продолжает действовать уголовная статья за распространение "фейков" о российской армии – под нее попадают в том числе и СМИ, их главные редакторы и журналисты. Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.