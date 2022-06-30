30 Июня 2022
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Общество В России
Хинштейн (2013) | Фото:

Госдума приняла закон о внесудебном отзыве лицензии СМИ за публикацию "фейков"

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла так называемый закон о зеркальных мерах ответа на дискриминацию российских СМИ за границей. Примечательно, что документ имеет отношение к пресечению деятельности не только иностранных, но и российских СМИ. Депутаты с гордостью отмечают, что учли предложения участников медиарынка и смягчили во втором чтении наказания, которые будут применяться к прессе. Речь идет о внесудебном отзыве у СМИ лицензии и регистрации.

Так Генпрокуратура сможет запрашивать у Роскомнадзора отзыв лицензии у иностранных СМИ при первом же эпизоде публикации "фейков" – запрещенной, противоправной или недостоверной информации о российской армии или работе госорганов за рубежом.

Российские СМИ лишить лицензии сразу не получится: после первой публикации "фейка" их будут лишать лицензии на срок до трех месяцев, после второй – до полугода.

Напомним, что в России продолжает действовать уголовная статья за распространение "фейков" о российской армии – под нее попадают в том числе и СМИ, их главные редакторы и журналисты. Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Теги: сми, фейки, госдума, отзыв лицензии



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