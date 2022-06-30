Суд оставил под арестом несовершеннолетнего азербайджанца, напавшего на двух женщин на Сортировке

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию, поданную защитой подростка, напавшего со знакомыми на преподавательницу из Екатеринбурга и ее дочь. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, речь идет об оспаривании постановления Ленинского районного суда от 7 июня, согласно которому несовершеннолетнему гражданину Азербайджанской Республики был продлен срок заключения под стражу до 15 августа включительно.

"Изучив доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга. Г. останется под стражей", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 февраля на улице Пехотинцев, 7а. Потасовка началась в автобусе, где пятеро подростков стали приставать к девушке, снимать шапку и наносить пощечины. Испугавшись за свою безопасность, девушка позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не остановила злоумышленников, которые избили обеих. В результате педагог получила травму головы и перелом ноги, из-за чего ей теперь нужна операция. Девушка получила сотрясение мозга.

Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил срочно найти мигрантов, а глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге принес извинения пострадавшим и заявил о готовности выплатить компенсацию морального вреда.