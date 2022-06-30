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Политика Тюменская область Уральский ФО
Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов в Лабытнанги (2015) | Фото: Пресс-служба мэрии Лабытнанги

Сегодня в Тюменской филармонии простились со спикером Сергеем Корепановым

Сегодня в Тюменской филармонии состоялась церемония прощания с председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Проститься с Корепановым пришли тысячи тюменцев. Отдать дань уважения выдающемуся политику пришли представители власти, коллеги, друзья.

"Известие о смерти Сергея Евгеньевича прозвучало, как гром среди ясного неба. Буквально несколько дней назад, мы виделись, он был бодрым и веселым. Что очень важно для меня – общение с Сергеем Евгеньевичем Корепановым было как сын слушает отца очень мудрого, душевного человека. Его профессиональный жизненный опыт - бесценен для всех. Почти четверть века он руководил Тюменской областной думой. Работал с разными главами регионов, но что очень важно – это была одна большая команда. Он по-настоящему любил людей", - прокомментировал губернатор Александр Моор.

Напомним, Сергей Корепанов умер 28 июня. Политику было 74 года. Причина смерти не названа. По некоторым данным, его увезли на "скорой" прямо из здания думы из-за проблем с сердцем.

Корепанов родился 6 января 1948 г. в Нарьян-Маре. Трудовую деятельность начал в 1969 г. в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации. Был спикером Тюменской областной думы II – VII созывов.

Теги: Сергей Корепанов, Тюменская областная Дума, прощание



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