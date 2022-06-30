Медведев вспомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз

Экс-президент и экс-премьер-министр России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "опереточным действием" присвоение статуса кандидатов в члены Евросоюза Молдавии и Украине. Он считает, что "сами участники постановки не воспринимают их всерьез".

Медведев также в очередной раз вспомнил слова Виктора Черномырдина о том, что "Украина вступит в Евросоюз после Турции, а Турция – никогда". Напомним, Турция имеет статус страны-кандидата с 1987 года.