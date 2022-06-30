30 Июня 2022
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Телеинтервью премьер-министра России Дмитрия Медведева (2019) | Фото: youtube.com

Медведев вспомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз

Экс-президент и экс-премьер-министр России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "опереточным действием" присвоение статуса кандидатов в члены Евросоюза Молдавии и Украине. Он считает, что "сами участники постановки не воспринимают их всерьез".

Медведев также в очередной раз вспомнил слова Виктора Черномырдина о том, что "Украина вступит в Евросоюз после Турции, а Турция – никогда". Напомним, Турция имеет статус страны-кандидата с 1987 года.

Теги: дмитрий медведев, виктор черномырдин, украина, евросоюз



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