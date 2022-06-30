30 Июня 2022
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РФ и Украина провели обмен пленными

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Политика ДНР и ЛНР
Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Боевик "Азова"*, угрожавший убить мать Кадырова, находится в колонии ДНР

Лейтенант полка "Азов"* Давид Касаткин, угрожавший убить мать главы Чечни Рамзана Кадырова, находится в заключении в ДНР, сообщает RTVI.

По данным издания, лейтенант сдался в плен на заводе "Азовсталь". В соцсетях появлялись сообщения, что Касаткина вывезли в СИЗО Грозного на беседу с Кадыровым, однако эта информация не подтвердилась.

Источник в руководстве ДНР отметил, что после предъявления обвинения Касаткину его статус с пленного поменяется, обмену он не подлежит.

Ранее азовец неоднократно оскорблял главу Чечни, называя его шайтаном, угрожая отрезать голову его матери и изнасиловать его детей.

Напомним, накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале сообщил об обмене военнопленными с Украиной. По его словам, домой вернутся 144 бойца ДНР и России. Столько же были переданы Киеву.

Министерство обороны РФ заявило, что обмен 144 украинских военнопленных на такое же количество российских военных состоялся "по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации".

*Украинское боевое подразделение, которое Генпрокуратура РФ просит признать террористической организацией и запретить на территории РФ

Теги: азов, кадыров, касаткин



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