Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира – Путин

Президент России Владимир Путин назвал действия киевского режима "преступлением против человечества". В приветствии к участникам Петербургского юридического форума глава государства призвал вести "кропотливую совместную работу" и "адекватное и гибкое правовое регулирование".

"И тогда не будут возникать кризисы, подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе с целью защиты его жителей от геноцида, – а действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступление против человечности", - заявил президент.

"При этом Россия и впредь будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов и сохранение культурно-цивилизационного многообразия человечества", - добавил Путин.