30 Июня 2022
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Политика В России
Владимир Путин на ПМЭФ-2022 (2022) | Фото: forumspb.com

Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира – Путин

Президент России Владимир Путин назвал действия киевского режима "преступлением против человечества". В приветствии к участникам Петербургского юридического форума глава государства призвал вести "кропотливую совместную работу" и "адекватное и гибкое правовое регулирование".

"И тогда не будут возникать кризисы, подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе с целью защиты его жителей от геноцида, – а действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступление против человечности", - заявил президент.

"При этом Россия и впредь будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов и сохранение культурно-цивилизационного многообразия человечества", - добавил Путин.

Теги: владимир путин, демократия, донбасс, украина



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