В Копейске на предприятии погиб рабочий

В Копейске на территории промышленного предприятия погиб рабочий. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело мужчины обнаружили днем 28 июня. По предварительным данным, он получил смертельные травмы при демонтаже металлоконструкций.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи проверят, как на объекте выполнялись требования техники безопасности при производстве работ.