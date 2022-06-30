30 Июня 2022
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Общество Свердловская область
киоск (2019) | Фото: Накануне.RU

Предпринимателей из Нижнего Тагила привлекут к ответственности за незаконную продажу овощей и фруктов

В Нижнем Тагиле выявили индивидуальных предпринимателей, которые незаконно продавали овощи и фрукты. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора Свердловской области, у бизнесменов не было документов, подтверждающих безопасность товара для потребителей.

"В ходе проведения контрольного мероприятия по местам рыночной торговли в г. Нижнем Тагиле установлены факты осуществления предпринимательской деятельности по реализации овощей и фруктов отечественного и импортного происхождения с неустановленным карантинным фитосанитарным состоянием, без документов, подтверждающих безопасность продукции", - говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении предпринимателей Нижнетагильская транспортная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ.

Теги: овощи, фрукты, предприниматель, бизнесмен



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