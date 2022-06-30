Первыми в России: Новосибирский опыт использования для производства мощностей оборонных предприятий региона

Новосибирская область первой в России запустила производственный проект «Развитие» по кооперации малого и среднего бизнеса с крупными оборонными предприятиями региона в рамках поручения Президента России Владимира Путина.

Первые результаты проекта представили сегодня на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области ,это единственный проект, позволяющий предприятиям малого и среднего бизнеса воспользоваться производственными площадками и оборудованием крупных предприятий для организации или расширения собственного производства.

Участие предприятий малого и среднего бизнеса в проекте может осуществляться по разным направлениям: организация доступа на коммерческой основе к станочному парку производственных предприятий, размещение заказов на контрактное производство, разработка конструкторской документации заказчика или продвижение текущих гражданских проектов для предприятий ОПК. Проект разработан Новосибирским областным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

«Первое установочное совещание проходило в центре «Мой Бизнес», и наше министерство активно курирует данное направление, оказывает консультационные услуги и мониторит опыт предприятий, уже принявших участие в кооперации с малым и средним бизнесом. Данный проект очень знаковый и важный для Новосибирской области и России в целом, особенно в условиях импортозамещения и производства критически важных комплектующих», – отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

«На сегодняшний день в СибНИА обратились более 75 предприятий и более 85 предпринимателей. Заинтересованность предприятий малого бизнеса увеличила процент использования оборудования за год работы проекта с 15 до почти 70 процентов», – сообщил директор СибНИА им. С.А. Чаплыгина Владимир Барсук.

В настоящее время в проекте принимают участие ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина», АО «Новосибирский завод искусственного волокна», АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов».

Подробная информация об участии в проекте имеется в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.