30 Июня 2022
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ТВВИКУ (2022) | Фото: ТВВИКУ

Курсантам ТВВИКУ чайная продавала "просрочку"

В общежитии для курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) чайная "Богатырь" продавала просроченную продукцию. Заведение оштрафовали, следует из информации, опубликованной на сайте Арбитража, передает корреспондент Накануне.RU.

Заведение относится к "Военторг-Центр". 16 апреля военная прокуратура Тюменского гарнизона и специалисты ФГКУ "1026 ЦГСЭН" МО РФ провели проверку чайной, в ходе которой было установлено, что "реализовывалась пищевая продукция с истекшим сроком годности и без маркировки и оформленных на нее сопроводительных документов", — следует из материалов дела.

Из чайной была изъята сгущенка, вода с газом и без, глазированные сырки, плавленный сыр, наборы питания "Турист" и "Рыболов", питьевые йогурты, лимонад, злаковые батончики, пряники. Срок годности на некоторые продукты истек еще в январе прошлого года

Также велась продажа пищевой продукции без маркировок: жаренная в панировке курица, пирожки, пицца.

За продажу просрочки и продукции без маркировки суд назначил заведению штраф в размере 100 тысяч рублей.

Теги: чайная Богатырь, штраф, ТВВИКУ, просрочка



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