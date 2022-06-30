30 Июня 2022
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РФ и Украина провели обмен пленными

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Армия и ВПК В России
Владимир Путин, президент, глава государства (2021) | Фото: kremlin.ru

Минобороны РФ: Обмен 144 украинских военнопленных проведен по прямому указанию Путина

Министерство обороны РФ заявило, что обмен 144 украинских военнопленных на такое же количество российских военных состоялся "по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации".
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"Поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача. Всё остальное потом", - говорится в заявлении официального представителя оборонного ведомства генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова.

"Практически все освобожденные, - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заявил Конашенков.

Он добавил, что сейчас число украинских военнослужащих, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек.

Теги: обмен пленными, минобороны, владимир путин



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