30 Июня 2022
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Царские дни в 2019 году, Крестный ход (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге назвали улицы, которые закроют на время крестного хода в "Царские дни"

В Екатеринбурге ограничат движение по ряду улиц города на время крестного хода, который пройдет в середине июля в рамках "Царских дней".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, крестный ход будет проводиться Екатеринбургской епархией от Архиерейского подворья Храма-на-Крови до Мужского монастыря святых царственных страстотерпцев в Ганиной яме. Он пройдет в ночь с 16 на 17 июля этого года.

Закрытыми окажутся следующие участки:

  • улица Царская, от Первомайской до Дзержинского, с 15:00 16 июля до 03:00 17 июля;
  • улица Толмачева, от Первомайской до проспекта Ленина, с 02:30 до 08:00 17 июля;
  • проспект Ленина, от улицы Карла Либкнехта до Репина, с 02:30 до 08:00 17 июля;
  • улица Татищева, от Репина до Токарей, с 02:30 до 08:00 17 июля;
  • улица Токарей, от Татищева до Кирова, с 02:30 до 08:00 17 июля;
  • улица Бебеля, от Кирова до Готвальда, с 02:30 до 08:00 17 июля;
  • нечетная сторона улицы Халтурина, от Готвальда до Технической, с 02:30 до 08:00 17 июля;
  • улица Техническая, от Бебеля до Решетской, с 02:30 до 08:00 17 июля;
  • улица Решетская, от Технической до Леваневского, с 02:30 до 08:00 17 июля;
  • улица Леваневского, от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш, с 02:30 до 08:00 17 июля;
  • автодорога в Шувакиш, от улицы Леваневского до Зеленой, с 02:30 до 08:00 17 июля;
  • улица Зеленая, от автодороги в Шувакиш до проезда Первый, с 02:30 до 08:00 17 июля.

Кроме этого, на улице Царской, от Первомайской до Дзержинского, с 08:00 16 июля до 03:00 17 июля будет запрещена парковка автомобилей. Власти Екатеринбурга просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Теги: крестный ход, улицы, движение, перекрытия, Екатеринбург



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