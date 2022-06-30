ГИБДД пообещала "разобраться" с электросамокатами до конца года

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников анонсировал новые нормы пользования электросамокатами.

"До конца года разберемся с этой категорией и максимально упорядочим их", - приводит его слова "Известия".

Черников добавил, что Минтранс разрабатывает положения, которые будут регулировать использование таких транспортных средств.

При этом глава ГИБДД подчеркнул, что скоростные средства нужно либо убирать, либо переводить в категорию мопедов и мотоциклов, так как они опасны для участников дорожного движения.

Ранее замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин заявлял, что правила езды на электросамокатах подготовлены, остались формальные сложности для их принятия.

В прошлом году Минтранс и МВД России предложили ограничить максимальную скорость средств индивидуальной мобильности до 25 километров в час, а массу – 35 килограммами, разрешить детям до 7 лет ездить на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам и пешеходным зонам.