ГИБДД пообещала "разобраться" с электросамокатами до конца года

30 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ и Украина провели обмен пленными

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Самокаты и велосипеды (2022) | Фото: Накануне.RU

ГИБДД пообещала "разобраться" с электросамокатами до конца года

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников анонсировал новые нормы пользования электросамокатами.

"До конца года разберемся с этой категорией и максимально упорядочим их", - приводит его слова "Известия".

Черников добавил, что Минтранс разрабатывает положения, которые будут регулировать использование таких транспортных средств.

При этом глава ГИБДД подчеркнул, что скоростные средства нужно либо убирать, либо переводить в категорию мопедов и мотоциклов, так как они опасны для участников дорожного движения.

Ранее замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин заявлял, что правила езды на электросамокатах подготовлены, остались формальные сложности для их принятия.

В прошлом году Минтранс и МВД России предложили ограничить максимальную скорость средств индивидуальной мобильности до 25 километров в час, а массу – 35 килограммами, разрешить детям до 7 лет ездить на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам и пешеходным зонам.

Теги: гибдд, электросамокаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети