Володин: Среди обмененных пленных "азовцев"* те, кто из-за ранения уже не будет участвовать в боевых действиях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") прокомментировал обмен военнопленными между российской и украинской стороной. По данным Минобороны РФ, накануне состоялся обмен по формуле 144 на 144 человека, обмен был совершен по прямому указанию президента России Владимира Путина.

Сообщалось, что среди обмененных на российских военнопленных были бойцы нацбатальона "Азов"* (*"Азов", "азовцы" – украинское боевое подразделение, которое Генпрокуратура РФ просит признать террористической организацией и запретить на территории РФ. Верховный суд РФ назначил на 2 августа 2022 года рассмотрение вопроса о признании "Азова" терриористической организацией).

По словам Володина, "вопрос передачи националистов находится на контроле". Председатель палаты пытался формулировать максимально обтекаемо, тем не менее, из его слов становится понятно, что "азовцы" среди обмененных были.

"Что касается "азовцев", националистов, у которых руки в крови – это нелюди, мы с вами об этом говорили. Вопросы, связанные с ними, находятся на контроле у комитета [Госдумы] по безопасности и комитета [Госдумы] по обороне. Что касается обмена… Коллеги, мы опять-таки в порядке контроля обсуждали эти вопросы. И могу вам сказать, что обменивают тяжелораненых, очень тяжелораненых, тех, кто находится в таком состоянии, что правильно их взять и передать, обменяв на наших ребят.

Я не скрою: сегодня утром обсуждал этот вопрос. Но подчеркну сразу: эти вопросы находятся на контроле. Действительно, обмены идут. Но по всем участникам батальонов "Азов" ведутся предметные следственные мероприятия, по каждому. Кто в чем замешан, чем занимался, и только исключительно когда тяжелораненые или ранен и уже дальше не будет участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются. Во всяком случая информация у нас такая из источников, которым можно доверять. Мы напрямую взаимодействуем с тем, кто эти решения принимает", - заявил Володин на заседании Госдумы.