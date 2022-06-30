30 Июня 2022
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Тюменский ремонтно-механический завод (2022) | Фото: Транснефть – Сибирь

Тюменский ремонтно-механический завод "Транснефть – Сибирь" получил сертификат соответствия качества международному стандарту

Тюменский ремонтно-механический завод "Транснефть – Сибирь" успешно завершил сертификацию системы менеджмента качества (СМК) по оптимизации процессов производственной и управленческой деятельности на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

Аудиторская проверка проводилась под руководством независимого органа по аудиту и сертификации. Были изучены производственные процессы, относящиеся к про-ектированию и производству продукции для объектов магистрального трубопроводного транспорта. Аудит проходил в два этапа, была проверена соответствующая документация, а также оценено функционирование процессов в соответствии с требованиями СМК предприятия. По итогам аудита Тюменскому РМЗ выдан сертификат, удостоверяющий, что система менеджмента качества отвечает требованиям международного стан-дарта ISO 9001:2015. Срок действия сертификата – три года.

"Для любой организации система менеджмента качества является неотъемлемой частью общей системы управления предприятием. При этом важно ее не только внедрить и развивать, но и суметь подтвердить работоспособность на практике. Наш завод успешно с этой задачей справился", – отметил директор Тюменского ремонтно-механического завода Александр Кунгуров.

Тюменский ремонтно-механический завод(2022)|Фото: Транснефть – Сибирь

Подтверждение соответствия СМК требованиям международного стандарта поз-волило заводу улучшить качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг, повысить уровень удовлетворенности потребителей, а также повысить уровень вовлеченности коллектива в производственные процессы.

Наличие успешно действующей системы менеджмента качества в области проектирования и производства продукции позволит предприятию в долгосрочной перспективе улучшить свои экономические показатели, характеризующие общую эффективность и рентабельность производства.

Теги: Тюменский ремонтно-механический завод, Транснефть – Сибирь, сертификат соответствия качества международному стандарту



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