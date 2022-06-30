Первые IT-специалисты в Новосибирской области уже реализовали право на льготную ипотеку и готовятся к новоселью

Ипотека по сниженной ставке до 5% годовых осуществляется в стране по поручению Президента РФ в рамках мер поддержки IT-отрасли. В Новосибирской области ход реализации программы господдержки был представлен журналистам в ходе пресс-тура.

За 1,5 месяца с момента запуска программы льготной ипотеки в Новосибирской области подано 380 заявок, одобрено 272, заключено 46 кредитных договоров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Сегодня Правительство РФ и региональные власти реализуют беспрецедентный пакет мер поддержки IT-отрасли. Льготная ипотека для специалистов отрасли – одна из самых востребованных мер, она востребована, доступна и касается непосредственно жителей Новосибирской области с учетом того, что наш регион традиционно обладает развитым IT-сектором. Государство предоставляет дополнительные возможности для улучшения жилищных условий IT-специалистов. При нынешних ипотечных ставках данная мера особенно актуальна», – подчеркнул заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков.

Напомним, что среди условий для оформления льготной IT-ипотеки в Новосибирской области: российское гражданство; возраст от 22 до 44 лет; зарплата: от 150 тыс. рублей; сумма кредита – до 18 млн рублей; минимальный первоначальный взнос – 15% ; максимальная ставка по кредиту – 5% годовых; максимальный срок кредита – 30 лет.

Заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов принимаются на сайте ДОМ.РФ до конца 2024 года.