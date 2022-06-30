Первые IT-специалисты в Новосибирской области уже реализовали право на льготную ипотеку и готовятся к новоселью

30 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ и Украина провели обмен пленными

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Новосибирская область
новостройка, ипотека, жилье, строительство, новосибирск (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Первые IT-специалисты в Новосибирской области уже реализовали право на льготную ипотеку и готовятся к новоселью

Ипотека по сниженной ставке до 5% годовых осуществляется в стране по поручению Президента РФ в рамках мер поддержки IT-отрасли. В Новосибирской области ход реализации программы господдержки был представлен журналистам в ходе пресс-тура.

макет, ипотека, IT, жилье(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

За 1,5 месяца с момента запуска программы льготной ипотеки в Новосибирской области подано 380 заявок, одобрено 272, заключено 46 кредитных договоров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Сегодня Правительство РФ и региональные власти реализуют беспрецедентный пакет мер поддержки IT-отрасли. Льготная ипотека для специалистов отрасли – одна из самых востребованных мер, она востребована, доступна и касается непосредственно жителей Новосибирской области с учетом того, что наш регион традиционно обладает развитым IT-сектором. Государство предоставляет дополнительные возможности для улучшения жилищных условий IT-специалистов. При нынешних ипотечных ставках данная мера особенно актуальна», – подчеркнул заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков.

новосибирск, пресс-тур(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, что среди условий для оформления льготной IT-ипотеки в Новосибирской области: российское гражданство; возраст от 22 до 44 лет; зарплата: от 150 тыс. рублей; сумма кредита – до 18 млн рублей; минимальный первоначальный взнос – 15% ; максимальная ставка по кредиту – 5% годовых; максимальный срок кредита – 30 лет.

новостройка, ипотека, жилье, строительство, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов принимаются на сайте ДОМ.РФ до конца 2024 года.

Теги: IT-специалисты, льготная ипотека, кредитные договоры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Только у нас магазин фототехники с официального сайта мвидео