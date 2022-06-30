30 Июня 2022
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Экономика В России
Сбербанк (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк не будет выплачивать дивиденды за 2021 год

Акционеры Сбербанка на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за 2021 год, говорится в сообщении банка.

Таким образом Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года.

Собрание прошло в заочной форме. На нем также было решено не распределять чистую прибыль за год.

Акции компании после заявления о дивидендах начали падение.

Ранее Мосбиржа объявила о переводе торгов акциями "Газпрома" в режим дискретного аукциона после того, как ценные бумаги компании обвалились на треть. Это произошло после объявления о решении акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Теги: сбербанк, двиденды



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