Петербуржец вышел на пикет у администрации Пушкинского района после срыва выставки о Мариуполе. Охранник украл у него плакат

30 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ и Украина провели обмен пленными

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Санкт-Петербург
Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

Петербуржец вышел на пикет у администрации Пушкинского района после срыва выставки о Мариуполе. Охранник украл у него плакат

Петербуржец встал в пикет у администрации Пушкинского района, держа плакат с надписью «Не дадим порочить СВО». Акция стала ответом на инцидент, произошедший 26 июня во время фестиваля «День русской славы», когда замглавы администрации Татьяна Боголюбова сорвала мероприятие «Ленинградского добровольца», потребовав в ультимативной форме убрать символику Z и изображения героев Донбасса.

Как сообщил активист, простоять ему удалось пять минут, после чего из здания выскочил охранник, вырвал плакат и убежал с ним во внутрь.

пикет, петербург, сво, лп(2022)|Фото: соцсети

В рамках фестиваля 26 июня команда волонтерского центра «Ленинградский доброволец» организовала выставку «Мариуполь – битва за русский мир», посвященную освобождению города от украинских националистов. Как позже рассказали организаторы, чиновница пришла к ним в палатку и потребовала убрать символы спецоперации, фигурки Гиви и Моторолы и другие материалы. Выставка была сорвана. Инцидент стал поводом визита в администрацию Пушкина Следственного комитета и представителей ФСБ 29 июня.

Позже и организаторы сообщили, будто бы музыканты из числа участников мероприятия соглашались выступать на условиях «аполитичности», и символы СВО убрали в их интересах.

Из Смольного также появились комментарии о якобы нарушенных правилах демонстрации нацистской символики в контексте трофеев из украинских неонацистских формирований – чиновников почему-то не устроило качество пояснения к материалам.

Узнавшие о скандальном инциденте граждане России, в том числе известные блогеры, военкоры, и телеведущие, отреагировали с возмущением, обозначив, что такое отношение петербургских чиновников к мероприятию, посвященному славе русских воинов при Мариуполе, много говорит об истинности их «патриотизма». Людям особенно странно видеть такое отношение к СВО в городе-побратиме Мариуполя Петербурге, граждане которого много делают для Донбасса. По мнению высказавшихся, ситуация бросила тень на репутацию самого Александра Беглова и сейчас от него требуется высказать, наконец, свою позицию в отношении такого поведения непосредственных подчиненных и доверенных лиц.

Теги: пикет, мариуполь, сво, z, герои донбасса, смольный, александр беглов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


В наличии большой выбор bose soundlink mini !