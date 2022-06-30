Петербуржец вышел на пикет у администрации Пушкинского района после срыва выставки о Мариуполе. Охранник украл у него плакат

Петербуржец встал в пикет у администрации Пушкинского района, держа плакат с надписью «Не дадим порочить СВО». Акция стала ответом на инцидент, произошедший 26 июня во время фестиваля «День русской славы», когда замглавы администрации Татьяна Боголюбова сорвала мероприятие «Ленинградского добровольца», потребовав в ультимативной форме убрать символику Z и изображения героев Донбасса.

Как сообщил активист, простоять ему удалось пять минут, после чего из здания выскочил охранник, вырвал плакат и убежал с ним во внутрь.

В рамках фестиваля 26 июня команда волонтерского центра «Ленинградский доброволец» организовала выставку «Мариуполь – битва за русский мир», посвященную освобождению города от украинских националистов. Как позже рассказали организаторы, чиновница пришла к ним в палатку и потребовала убрать символы спецоперации, фигурки Гиви и Моторолы и другие материалы. Выставка была сорвана. Инцидент стал поводом визита в администрацию Пушкина Следственного комитета и представителей ФСБ 29 июня.

Позже и организаторы сообщили, будто бы музыканты из числа участников мероприятия соглашались выступать на условиях «аполитичности», и символы СВО убрали в их интересах.

Из Смольного также появились комментарии о якобы нарушенных правилах демонстрации нацистской символики в контексте трофеев из украинских неонацистских формирований – чиновников почему-то не устроило качество пояснения к материалам.

Узнавшие о скандальном инциденте граждане России, в том числе известные блогеры, военкоры, и телеведущие, отреагировали с возмущением, обозначив, что такое отношение петербургских чиновников к мероприятию, посвященному славе русских воинов при Мариуполе, много говорит об истинности их «патриотизма». Людям особенно странно видеть такое отношение к СВО в городе-побратиме Мариуполя Петербурге, граждане которого много делают для Донбасса. По мнению высказавшихся, ситуация бросила тень на репутацию самого Александра Беглова и сейчас от него требуется высказать, наконец, свою позицию в отношении такого поведения непосредственных подчиненных и доверенных лиц.