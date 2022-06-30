30 Июня 2022
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Общество Свердловская область
транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, автобус (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге появится единый цифровой сервис о передвижении общественного транспорта

В рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" мэрия Екатеринбурга подпишет соглашение о создании цифрового сервиса для общественного транспорта уральской столицы.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, партнером муниципалитета выступит IT-компания "Датапакс". Нововведение будет заключаться во внедрении единого цифрового сервиса "Екатеринбург Транспорт", компилирующего и анализирующего информацию о передвижениях автобусов, троллейбусов, трамваев и метро.

"На основании этих данных программа сможет выстраивать маршруты для горожан таким образом, чтобы те добирались из точки А до точки Б максимально быстро. По утверждению разработчиков, сервис позволит екатеринбуржцам экономить не менее 10% от времени в пути", - отмечают в мэрии.

"В Екатеринбургской агломерации проживают более 1 миллиона 700 тысяч человек. Мы понимаем, насколько важно обеспечить им комфортное передвижение в общественном транспорте, работаем над тем, чтобы внедрить сервис "умной" оплаты проезда и другие инновационные технологии в нашу транспортную систему", - добавил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Соглашение о создании цифрового сервиса будет подписано на "Иннопроме" 5 июля. Дата его запуска пока неизвестна.

Теги: транспорт, сервис, Екатеринбург



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