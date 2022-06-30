С Патрушевым, но без Шредера: избран новый состав совета директоров "Газпрома"

Годовое собрание акционеров "Газпрома" утвердило обновленный состав совета директоров компании. В нем снова появился глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, а вот экс-канцлера Германии Герхарда Шредера не досчитались.

Всего в СД были избраны 11 человек, из которых 10 – переизбраны, это действующие члены совета: председатель правления компании Алексей Миллер, вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа Виктор Зубков, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, первый заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов.

Одиннадцатым членом совета директоров стал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он уже занимал пост в СД с 2016 по 2021 гг. (в том числе когда был главой Россельхозбанка – до назначения министром).

В то же время в совете директоров не появился экс-канцлер Германии Герхард Шредер. 8 июня "Газпром" подтвердил, что Шредер отозвал свое согласие на избрание в совет директоров компании. До этого он вышел из состава совета директоров "Роснефти".