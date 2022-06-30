30 Июня 2022
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Армия и ВПК Украина
Черноморский флот Севастополь Крым (2012) | Фото: Накануне.RU

Минобороны объявило о выводе российских военных с острова Змеиный

Минобороны России заявило, что ВС РФ в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", - подчеркнули в министерстве.

В МО добавили, что данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна "из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".

Напомним, 25 февраля Минобороны РФ подтвердило взятие под контроль острова Змеиный (Одесская область). 82 украинских военнослужащих сдались в плен.

В июне очередная попытка ВСУ атаковать остров Змеиный завершилась неудачей и потерей большого количества беспилотников и ракет. Как сообщалось, эта точка важна с точки зрения шельфовых запасов и как "ключ к Одессе". По мнению аналитиков, город крайне нужен Британии, которая проявляет активную заинтересованность в нынешнем конфликте.

Теги: остров змеиный, минобороны



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