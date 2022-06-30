Акции "Газпрома" на торгах переведены в режим дискретного аукциона после обвала на треть стоимости

Мосбиржа объявила о переводе торгов акциями "Газпрома" в режим дискретного аукциона после того, как ценные бумаги компании обвалились на треть. Это произошло после объявления о решении акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Дискретный аукцион - это режим торгов, запущенный в 2013 году для периодов повышенной волатильности. Он подразумевает, что торги походят в режиме непрерывного двустороннего аукциона, а все сделки заключаются с центральным контрагентом. Дискретный аукцион заменяет приостановку торгов.

Напомним, акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме.

Ранее предполагалось, что дивиденды за 2021 год составят 52,53 руб. на акцию (всего более 1,2 трлн руб.).

Около 50% акций "Газпрома" контролируется государством.