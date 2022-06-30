30 Июня 2022
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екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

Летевший в Петербург самолет сел в Екатеринбурге из-за возможной неисправности

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку пассажирский самолет "Уральских авиалиний".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика, самолет выполнял рейс из Куляба в Санкт-Петербург. Во время полета сработала сигнализация о возможной неисправности навигации. Из-за этого пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

В результате никто из пассажиров или экипажа не пострадал.

Напомним, в мае самолету "Уральских авиалиний", летевшему по маршруту "Омск – Москва", пришлось совершить экстренную посадку в Екатеринбурге. Причиной стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок воздушного судна.

Теги: самолет, посадка, Петербург, Екатеринбург



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