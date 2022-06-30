ЦБ представил обновлённую купюру в 100 рублей

Центробнак презентовал обновлённую купюру номиналом в 100 руб. В церемонии приняли участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

"Представляем модернизированную банкноту. Она не обновлялась 18 лет. Прежнюю купюру выпустили в 1997 г., модернизировали в 2001 и 2004 гг. Более года художники "Гознака" и ЦБ работали над дизайном купюры", - сказал Белов.

Изменился подход к оформлению банкнот.

"Мы отошли от городской тематики, добавив региональную тематику, чтобы каждый регион нашей страны был представлен на новой купюре, можно узнать об истории и новых достижениях", - сказал Белов.

На новой купюре изображены Спасская башня Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной стороне – Ржевский мемориал советскому солдату и музей-заповедник "Куликово поле".

"Модернизация банкнот – плановое мероприятие. 10, 50, 500, 1000, 5000 также будут обновляться. Их надо обновлять периодически ради, например, усиления защиты", - сказал Белов.

Купюры приближены по цвету к существующей "сотке". Размер у банкноты остался таким же. У неё усовершенствована защита. Вскоре будет опубликовано для скачивания приложение "Банкноты Банка России", где появится полная информация о новой купюре. Старые банкноты будут выходить из оборота по мере "старения". Равноправно купюры можно использовать с сегодняшнего дня.

"При создании банкноты использовано 21 защищённое патентами решение "Гознака". Модернизирована бумага, на которой печатается банкнота. Главные изменения – плавающая нить с кинетическим эффектом, многосложный водяной знак, дополненный филигранью. Вместе это образует целостный защитный комплекс, сформированный в бумаге. Защищена банкнота и с помощью полиграфии", - сказал Трачук, уточнив, что среди средств защиты банкноты – микротексты.

Белов отметил, что точной даты поступления в оборот купюры нет, всё зависит от настройки различного банковского оборудования, позволяющего считывать банкноты.

"В обычных условиях адаптация идёт полгода, сейчас мы эти сроки не устанавливаем. На встречах мы говорим, что времени будет предостаточно. Сегодня купюры поступят для начала настройки", - сказал Белов.

В 2023 г. выйдут новые купюры в 1 и 5 тыс. руб.

"Совет директоров утвердил концепцию. Идёт работа над эскизами", - сказал Белов.