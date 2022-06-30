Пентагон сообщил о провале испытаний гиперзвуковой ракеты на Гавайях

Испытания гиперзвуковой ракеты США в штате Гавайи потерпели неудачу из-за проблемы при запуске, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство обороны страны.

Попытка запуска состоялась 29 июня. По данным Пентагона, неполадки возникли после воспламенения испытательного образца.

Как отмечает Regnum, это уже вторая безуспешная попытка испытания в рамках программы неядерного быстрого удара. Во время первого летного испытания в октябре прошлого года срыв испытаний гиперзвукового оружия произошел из-за отказа ускорителя.

Эту ракету США планируют установить на новейших малозаметных эсминцах типа Zumwalt DDG-1000, а также на подлодках типа Virginia.