Акции "Газпрома" обвалились на 20% после решения не выплачивать дивиденды за 2021 год

Акции "Газпрома" обвалились на Мосбирже на 22% (в моменте падение достигало 30%) после новостей об отказе от выплаты дивидендов за 2021 год. Решение было принято годовым общим собранием акционеров компании.

"Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере", - цитирует "Интерфакс" зампреда правления "Газпрома" Фамила Садыгова.

Ранее предполагалось, что дивиденды за 2021 год составят 52,53 руб. на акцию (всего более 1,2 трлн руб.).

Около 50% акций "Газпрома" контролируется государством.