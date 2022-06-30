В Челябинской области осудят участников ОПГ по производству контрафактного алкоголя

В Челябинской области будут судить восьмерых участников преступного сообщества, занимавшихся производством алкогольной продукции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что руководитель ОПГ вовлек в преступную деятельность жителей одного из субъектов РФ, которые в Челябинской области в период с марта по октябрь 2021 года занимались производством алкогольной продукции в целях сбыта. В ходе обысков было изъято свыше 23 тыс. бутылок алкоголя стоимостью свыше 5,7 млн рублей, пустые бутылки и оборудование для автоматизированного розлива.

Правообладателям товарных знаков причинен ущерб в сумме свыше 6,8 млн рублей. По решению суда арестовано имущество обвиняемых на сумму около 500 тыс. рублей.