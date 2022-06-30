30 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловские депутаты потребовали вернуть статус ООПТ Уктусскому лесопарку

В министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подано ходатайство о возвращении статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) двум участкам Уктусского лесопарка в Екатеринбурге.

Его подали депутаты заксобрания от КПРФ Александр Ивачев и Олег Гордеев. Как сообщили Накануне.RU в свердловском региональном отделении партии, речь идет об участках, которые находятся в аренде у "Баден-Бадена" (на схеме они выделены желтым).

"Один из них огромный лесной массив площадью 4 гектара в самом центре, другой – вплотную прилегает к термальному комплексу, его как раз начали огораживать и готовить к застройке. По закону, депутат заксобрания вправе инициировать процедуру, приложив к ней экологическую экспертизу. Ее любезно и совершенно бесплатно подготовили сотрудники Уральского государственного лесотехнического университета, за это им огромное спасибо от всех жителей Чкаловского района", - отметил Ивачев.

участки лесопарка Уктус, которые находятся в аренде у Баден-Бадена(2022)|Фото: Свердловское отделение КПРФ

Теперь, по закону, у Минприроды есть три месяца на принятие решения.

Напомним, ранее коммунист заявлял, что лес на Уктусе собираются вырубить ради строительства термального комплекса. В группе компаний Baden Family, которая ведет строительство "Баден-Бадена" в Екатеринбурге, ответили депутату. Однако Александра Ивачева ответ бизнесменов не устроил.

Теги: Уктус, лесопарк, депутаты, Ивачев



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