В МИД КНР потребовали от НАТО прекратить очернение Пекина

Китай выражает обеспокоенность и решительный протест в связи со Стратегической концепцией НАТО, заявили в МИД КНР.

Официальный представитель министерства Чжао Лицзянь подчеркнул, что альянс должен прекратить очернять Китай, передает РИА Новости.

По словам дипломата, новая стратегическая концепция НАТО "игнорирует факты, выдавая черное за белое", "очерняет внешнюю политику Китая, делает безответственные замечания о нормальном военном развитии Китая и политике национальной обороны", а также поощряет конфронтацию и менталитет холодной войны и идеологическую предвзятость.

Ранее появлялась информация о том, что Североатлантический альянс в своей новой стратегической концепции альянса впервые собирается обозначить Китай как "систематический вызов".

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия и Китай "открыто бросают" вызов мировому порядку, который основан на правилах. Он заявил об этом 29 июня в ходе открытия саммита НАТО в Мадриде, пишет Regnum.