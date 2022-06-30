30 Июня 2022
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Единый государственный экзамен, ЕГЭ, Фемида, суд (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске школьника удалили с ЕГЭ по обществознанию за шпаргалку

В Челябинске школьника удалили с ЕГЭ по обществознанию из-за шпаргалки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

29 июня в регионе проходил резервный день для сдачи государственного экзамена (ЕГЭ) по двум предметам по выбору – обществознанию и химии. Экзамены прошли в штатном режиме.

Напомним, В Челябинской области двух школьников удалили с ЕГЭ по математике из-за сотового телефона и шпаргалки.

Теги: ЕГЭ, шпаргалка,



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