В Екатеринбурге перекроют движение по переулку Отпускников до начала октября

Строители более чем на два месяца перекроют движение транспорта по переулку Отпускников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Закрыть движение планируется уже 20 июля, после чего работы будут завершены только к 1 октября.

На участке от улицы Алтайской до улицы Рощинской в районе дома №74 будут работать специалисты ООО "ПромСтройДекор". Перекрытие вызвано строительство улицы Рощинской на участке от Молодогвардейцев до Химмашевской в Чкаловском районе.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Отследить все дорожные работы для определения маршрута заранее можно на информационной карте официального портала Екатеринбурга.