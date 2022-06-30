30 Июня 2022
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Знак &quot;Дорожные работы&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге перекроют движение по переулку Отпускников до начала октября

Строители более чем на два месяца перекроют движение транспорта по переулку Отпускников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Закрыть движение планируется уже 20 июля, после чего работы будут завершены только к 1 октября.

На участке от улицы Алтайской до улицы Рощинской в районе дома №74 будут работать специалисты ООО "ПромСтройДекор". Перекрытие вызвано строительство улицы Рощинской на участке от Молодогвардейцев до Химмашевской в Чкаловском районе.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Отследить все дорожные работы для определения маршрута заранее можно на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Теги: Отпускников, Рощинская, Екатеринбург, перекрытие движения



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