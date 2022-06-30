Выпускники гимназии в Екатеринбурге все-таки исполнили запрещенную директором песню "Владивосток 2000"

30 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ и Украина провели обмен пленными

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
концерт Цой жив, группа Мумий Тролль, Илья Лагутенко (2012) | Фото: Накануне.RU

Выпускники гимназии в Екатеринбурге все-таки исполнили запрещенную директором песню "Владивосток 2000"

Выпускники гимназии №9 в Екатеринбурге все же исполнили песню группы Мумий Тролль "Владивосток 2000". Видео с выступлением опубликовал в своих соцсетях отец одного из старшеклассников.

На видео ведущий представляет выпускников, называя песню пусть и не самой лучшей, что звучала сегодня на этой сцене, но самой раскрученной.

"Сегодня прозвучало много хороших песен, наверное, все они были лучше, чем та, что сейчас будет. Но эта песня, наверное, получилась самая раскрученная. Знаете, друзья, хотя там и есть слово "граната" и другие плохие слова, но песня на самом деле не про это, а про расставание, которое наверняка завершится чем-то большим и хорошим", - сказал ведущий.

После заиграли всем знакомые мотивы и зал наполнился овациями. Сначала песню исполняла одна из выпускниц, после чего к ней присоединились и зрители.

Напомним, что после скандала, свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за учеников гимназии, которым директор запретила завершить год песнями Земфиры и группы Мумий Тролль. В текстах песен, выбранных учениками, есть слова "граната", "стрелять" и "убивать", что по решению образовательного учреждения не подходит для праздника.

Теги: Владивосток 2000, Земфира, Мумий Тролль, песня, выпускной, гимназия, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети