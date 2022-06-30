Выпускники гимназии в Екатеринбурге все-таки исполнили запрещенную директором песню "Владивосток 2000"

Выпускники гимназии №9 в Екатеринбурге все же исполнили песню группы Мумий Тролль "Владивосток 2000". Видео с выступлением опубликовал в своих соцсетях отец одного из старшеклассников.

На видео ведущий представляет выпускников, называя песню пусть и не самой лучшей, что звучала сегодня на этой сцене, но самой раскрученной.

"Сегодня прозвучало много хороших песен, наверное, все они были лучше, чем та, что сейчас будет. Но эта песня, наверное, получилась самая раскрученная. Знаете, друзья, хотя там и есть слово "граната" и другие плохие слова, но песня на самом деле не про это, а про расставание, которое наверняка завершится чем-то большим и хорошим", - сказал ведущий.

После заиграли всем знакомые мотивы и зал наполнился овациями. Сначала песню исполняла одна из выпускниц, после чего к ней присоединились и зрители.

Напомним, что после скандала, свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за учеников гимназии, которым директор запретила завершить год песнями Земфиры и группы Мумий Тролль. В текстах песен, выбранных учениками, есть слова "граната", "стрелять" и "убивать", что по решению образовательного учреждения не подходит для праздника.