Рабочие, медики и госслужащие чаще других жалуются на нехватку зарплаты

Наибольшие проблемы с зарплатой в России испытывают представители рабочих специальностей (60%), медики и госслужащие (по 51%), свидетельствует исследование сервиса hh.

Как отмечает РБК, выяснилось, что большинству из них не хватает денег на покрытие основных расходов.

В целом о невозможности обеспечить расходы, которые они считают основными, заявили 39% участников опроса, а 38 % указали, что с трудом сводят концы с концами.

Меньше всех жалуются на зарплату IT-специалисты - 43% опрошенных сообщили о возможности полностью удовлетворить основные потребности. Аналогичный ответ дал 41% работников в сфере добычи сырья и 37% представителей высшего менеджмента компаний.

47% респондентов отметили, что больше всего они тратятся на продукты питания, 35% - на аренду жилья или ипотеку, 25% - оплату ЖКХ.

Ранее сообщалось, что 80% россиян начали экономить на расходах этой весной. 44% участников опроса сервиса "Зарплата.ру" экономят вообще на всем.

Рост цен назвал основной причиной экономии 61% опрошенных, стараются больше копить, потому что боятся неизвестности 16%, просто стало не хватать средств у 8% респондентов, проблемы с зарплатой у 6%, проблемы с работой у 5%.