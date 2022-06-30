Директор Национальной разведки США заявила о мрачных прогнозах по Украине

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, излагая текущую оценку американской разведки ситуации на Украине, заявила, что военные действия не закончатся скоро и прогнозы для США довольно мрачные, сообщает Reuters.

"Картина остается довольно мрачной (pretty grim), и отношение России к Западу ужесточается", - сказала Хейнс.

Комментарии Хейнс наводят на мысль, что американское оружие на миллиарды долларов, поставляемое Киеву, не сможет переломить ситуацию в пользу Украины, пишет издание.

Хейнс считает, что президент РФ Владимир Путин намерен освободить бóльшую часть территории Украины. Но в США надеются, что Россия не сможет это сделать в ближайшее время.

Хейнс сказала, что разведывательные службы США видят три возможных сценария, наиболее вероятным из которых является ожесточенный конфликт, в котором российские войска добиваются постепенных успехов. Однако другой вариант включает крупный прорыв России. В успех же ВСУ, похоже, не верят уже и в Вашингтоне.

На днях CNN сообщило, что в Вашингтоне уже начата дискуссия о потере Украиной территорий.