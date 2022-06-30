30 Июня 2022
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: kurer-sreda.ru

На предприятии Каменска-Уральского рабочий получил химический ожог 80% поверхности тела

На одном из предприятий Каменска-Уральского один из работников получил ожог 80% поверхности тела и дыхательных путей, от чего спустя несколько дней скончался в больнице. Накануне было завершено расследование уголовного дела, по которому четверо сотрудников предприятия предстанут перед судом в качестве обвиняемых.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, трагедия произошла 26 октября прошлого года. В этот день начальник участка и два мастера цеха филиала металлургического предприятия не произвели отглушение гидросмесителя, что является нарушением мер безопасности. В это же время аппаратчик-гидрометаллург самостоятельно принял решение о выполнении не порученной ему руководством участка работы и открыл задвижку, соединяющую сгуститель и гидросмеситель. В результате горячий шлам поступил в гидросмеситель, в баке которого находился чистильщик.

Сотрудник предприятия получил химические ожоги дыхательных путей, головы, туловища, верхних и нижних конечностей общей площадью 80%, после чего скончался в больнице.

В связи с этим троим из обвиняемых приписывают ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда лицами, на которых возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека), четвертому - ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского.

Теги: Каменск-Уральский, суд, ожог



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