В Турции выявлен первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Турции сообщил о первом официально подтвержденном случае заражения оспой обезьян в стране. На сегодняшний день вирус выявлен уже в полусотне стран, у более чем 3 тыс. человек.

Между тем, эксперты озабочены скоростью мутации вируса при передаче от человека к человеку. По данным исследования Национального института здоровья Португалии, в образцах 2022 года удалось обнаружить около 50 штаммов. При этом обычно вирусы такого типа являются достаточно стабильными.