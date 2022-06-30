30 Июня 2022
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Общество За рубежом
вирусологическая лаборотория роспотребнадзор вирус (2009) | Фото: Накануне.RU

В Турции выявлен первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Турции сообщил о первом официально подтвержденном случае заражения оспой обезьян в стране. На сегодняшний день вирус выявлен уже в полусотне стран, у более чем 3 тыс. человек.

Между тем, эксперты озабочены скоростью мутации вируса при передаче от человека к человеку. По данным исследования Национального института здоровья Португалии, в образцах 2022 года удалось обнаружить около 50 штаммов. При этом обычно вирусы такого типа являются достаточно стабильными.

Теги: оспа обезьян, турция, мутация



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