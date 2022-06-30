30 Июня 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор в технопарке на Дне предпринимателя (2022) | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Моор обсудил защиту прав предпринимателей с замгенпрокурора РФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев провели рабочую встречу, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Встреча состоялась накануне. Стороны обсудили текущее положение дел в регионе, рассмотрели вопросы защиты прав предпринимателей. В рамках рабочей поездки в Тюменскую область Сергей Зайцев провел личный прием граждан и предпринимателей. По всем обращениям незамедлительно организованы прокурорские проверки, их ход и результаты поставлены на контроль.

Кроме того, под председательством заместителя Генерального прокурора РФ проведено заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей в Уральском федеральном округе. В ходе которого он потребовал принять дополнительные меры по обеспечению и защите прав предпринимателей, снижению административной нагрузки на бизнес.

Отметим, что в регионе принят ряд мер поддержки бизнеса. Ранее губернатор сообщил, что уже в июле в области будут выдавать бизнесменам от 14 до 25 лет гранты для развития своего дела: до полумиллиона рублей. Предприниматель со своей стороны должен инвестировать четверть от суммы полученного гранта.

Для развития в условиях санкций, по мнению Моора, нужно начинающих предпринимателей освободить на пять лет от всех проверок. Контролирующие органы могут выступать в роли консультантов.

"Большой потенциал для развития экономики есть не только в областной столице, но и муниципалитетах региона. Проект "Капитаны бизнеса" это доказал. Наша цель – сделать так, чтобы в каждом небольшом городе или райцентре у всех, в том числе у молодежи, была возможность открыть свое дело и получить доступ ко всем мерам поддержки, которые мы предлагаем в Тюменской области", - сообщил губернатор во время Дня предпринимателя.

Теги: Александр Моор, предприниматели, Сергей Зайцев



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