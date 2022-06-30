Володин ответил Столтенбергу про НАТО у границ РФ фразой "рано радуется"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия "получит больше НАТО" у границ, заявил, что тот "рано радуется".

"Географию в школе не учил", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер подчеркнул, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс у его границ будет "больше России".

28 июня Столтенберг заявил, что НАТО расширяется и тем самым посылает сигнал президенту России Владимиру Путину. Генсек альянса отметил, что теперь российский лидер "получит больше НАТО", пишет Regnum.

Напомним, в альянс официально приглашены Швеция и Финляндия. Принципиальные разногласия с этими странами уладила Турция, и теперь глобальных препятствий на пути вступления скандинавских стран в НАТО нет.