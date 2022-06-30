Куйвашев стал Почетным гражданином Нижнего Тагила. Губернатор получил льготы

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев удостоен звания "Почетный гражданин Нижнего Тагила". Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании городской думы.

Кандидатуру Куйвашева предложил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Губернатор был выдвинут "за вклад в социально-экономическое развитие города". В итоге депутаты единогласно поддержали присвоение звания главе региона.

Теперь Евгений Куйвашев будет иметь определенные льготы, которые полагаются Почетным гражданам Нижнего Тагила. В частности, он станет получать ежемесячное дополнительное материальное содержание в сумме 5 тысяч рублей с применением районного коэффициента. Деньги для этого выделят из местного бюджета.

Ожидается, что чествование нового Почетного гражданина Нижнего Тагила пройдет во время празднования 300-летия города, которое состоится в августе этого года.