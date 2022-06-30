В Челябинской области прокуратура организовала проверку по информации о побоях в детском лагере

30 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ и Украина провели обмен пленными

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Челябинская область
Детский лагерь им. Титова в Верхней Сысерти (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области прокуратура организовала проверку по информации о побоях в детском лагере

В Челябинской области прокуратура организовала проверку по информации о побоях в детском лагере "Карагайский". В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой воспитатель пытается отобрать у девочки телефон, передает корреспондент Накануне.RU.

"Воспитатель с силой отбирала у ребенка телефон, повышала голос и даже подняла руку. Девочки, наблюдающие за происходящим, в испуге выбежали на улицу. Время было около 23 часов, на улице температура ниже 10 градусов. Дети в тонких и коротких пижамах", - рассказал автор видео отметив, что сейчас воспитателя перевели в другой отряд.

Другие пользователи подтвердили, что это не первый случай с этим воспитателем. По их словам, женщина била и других детей, а одного мальчика тащила по полу за ноги, а после этого заперла в туалете.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Теги: детский лагерь, дети, воспитатель, проверка,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети