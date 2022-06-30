В Челябинской области прокуратура организовала проверку по информации о побоях в детском лагере

В Челябинской области прокуратура организовала проверку по информации о побоях в детском лагере "Карагайский". В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой воспитатель пытается отобрать у девочки телефон, передает корреспондент Накануне.RU.

"Воспитатель с силой отбирала у ребенка телефон, повышала голос и даже подняла руку. Девочки, наблюдающие за происходящим, в испуге выбежали на улицу. Время было около 23 часов, на улице температура ниже 10 градусов. Дети в тонких и коротких пижамах", - рассказал автор видео отметив, что сейчас воспитателя перевели в другой отряд.

Другие пользователи подтвердили, что это не первый случай с этим воспитателем. По их словам, женщина била и других детей, а одного мальчика тащила по полу за ноги, а после этого заперла в туалете.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.