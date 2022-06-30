30 Июня 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, река Нева (2019) | Фото: Накануне.RU

В Петербурге разыскивают "спорткар", рассекавший в акватории Невы

В Санкт-Петербурге транспортная прокуратура разыскивает "автомобиль-амфибию", который накануне днем был замечен бодро плывущим в акватории Невы.

В надзорном ведомстве аккуратно называют машину "объектом" и хотят проверить, насколько было безопасно такое "плавание".

"По предварительным данным, днём 29 июня 2022 года по реке перемещался катер, который для движения по воде переоборудован под автомобиль. Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, проверит регистрацию судна в ГИМС, при  наличии оснований примет меры реагирования", - говорится в сообщении ведомства.

Судя по видео, по реке перемещался действительно катер, "замаскированный" под спорткар.

Теги: санкт-петербург, катер, амфибия, нева, прокуратура



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