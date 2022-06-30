Орлов: Открыть развязку Луганская - Объездная планируется до начала учебного года

Движение по развязке на пересечении улицы Луганской и Объездной автодороги собираются открыть до начала учебного года. Об этом в эфире "Россия 24" рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, прямое движение будет открыто уже 1 августа, что значительно раньше намеченного срока, а развязку со всеми съездами откроют к сентябрю.

"Мы разбили ремонт этой развязки на два года в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". В прошлом году привели в порядок одну часть развязки, а в этом году работы более масштабные, потому что несколько съездов необходимо отремонтировать, еще деформационные швы. Надо понять, что это развязка была построена в 2002 году и 20 лет простояла без ремонта. В то время никто не думал что нагрузка на уличную дорожную сеть настолько возрастет", - заявил градоначальник.

Он также добавил, что сегодня дорожники дают гарантийный срок службы дороги не 1-2 года, а 5-7 лет. В общей сложности развязка должна прослужить жителям уральской столицы еще 20 лет.



"В настоящий момент мы уже выполнили работу в полном объеме по асфальтированию подходов правки и установке нового гранитного бортового камня, уложен выравнивающий слой, - рассказывает исполнительный директор компании "Уралдортехнологии" Светлана Тамбовцева. - Дальше это покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, изготовленного на основе ПБВ (полимерно-битумного вяжущего), который в свою очередь позволяет повысить его долговечность. У нас своя собственная лаборатория, которая обеспечивает качественный выпуск асфальтобетонный смеси, плюс лаборатория подрядчика. Водонасыщение отличное. Дорога будет стоять долго".

Орлов также добавил, что в этом году в Екатеринбурге отремонтируют порядка 38 км дорог, что составляет более полумиллиона кв.м. улично-дорожной сети. Основной упор будет сделан на метод фрезерования - снятия верхнего слоя асфальта и укладки нового. По словам градоначальника, работы по самым важным артериям и строительным объектам, в том числе и тем, которые на слуху у горожан, выводятся на монитор в его кабинете в режиме реального времени.

Напомним, движение на транспортной развязке улицы Луганской и Объездной дороги закрыли почти на пять месяцев из-за ремонтных работ. До 31 августа специалисты ООО "Уралдортехнологии" будут проводить ремонт дорожного полотна.