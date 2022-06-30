30 Июня 2022
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Общество За рубежом
Бранденбургские ворота, Берлин, Германия (2011) | Фото: Накануне.RU

В Германии соберут данные о дискриминации русскоязычного населения

Соучредитель новой НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт сообщил о том, что в Германии начали сбор фактов ущемлений русских немцев и русскоязычного населения этой страны.

Ранее было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую. Шмидт стал заместителем главы этой организации. Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии, открывается счёт.

"Тем не менее, уже поступил ряд обращений от граждан, которые подвергаются гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения. Поэтому мы сейчас собираем факты. Их много", - сказал Шмидт в интервью РИА Новости.

За его депутатскую деятельность также накопился ряд таких фактов.

"Помимо этого, в Telegram-канале существует сообщество людей, которое насчитывает четырехзначное количество тех, кто подвергается дискриминации. Сейчас мы собираем и анализируем все эти случаи. Наш адвокат этим занимается. И в ближайшее время мы начнем активную работу", - пояснил депутат.

Теги: Евгений Шмидт, германия, дискриминация, русскоязычное население



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